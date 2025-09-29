Derrotó 3-1 a Santa Fe por la Zona “C” del Torneo que dio comienzo este lunes en Mendoza. Este martes se las verá ante Gualeguaychú.

Comodoro debutó con triunfo en el Argentino C-15 de Futsal

La selección de Comodoro Rivadavia debutó este lunes con un triunfo de 3-1 ante Santa Fe en el marco de la Zona “C” del Torneo Argentino C-15 de fútbol de salón que dio comienzo en Mendoza.

El partido, como el resto de los encuentros, se desarrolló en el Polideportivo Poliguay de la localidad de Guaymallén.

Este martes, desde las 17, mientras tanto, se medirá ante Gualeguaychú, que en el otro partido del grupo, goleó 5-0 a Tunuyán de Mendoza.

En otros resultados, por la Zona “A”, Caleta Olivia cayó 3-2 ante San Rafael y Tucumán goleó 6-0 a Mar Chiquita.

Mientras que por el Grupo “B”, Rosario venció 3-2 a El Dorado, a cerrando la primera jornada se enfrentan Mendoza y Metropolitana.

……………..

Panorama

LUNES 29 – 1ª fecha

En el Polideportivo Poliguay – Guaymallén

Zona “A”

- San Rafael 3 / Caleta Olivia 2.

- Tucumán 6 / Mar Chiquita 0.

Zona “B”

- Rosario 3 / El Dorado 2.

- Mendoza vs Metropolitana.

Zona “C”

- Comodoro Rivadavia 3 / Santa Fe 1.

- Tunuyán 0 / Gualeguaychú 5.

Programa

MARTES 30 – 2ª fecha

14:00 Tucumán vs Caleta Olivia; Zona A.

15:30 San Rafael vs Mar Chiquita; A.

17:00 Comodoro Rivadavia vs Gualeguaychú; C.

18:30 Metropolitana vs El Dorado; B.

20:00 Tunuyán vs Santa Fe; C.

21:30 Mendoza vs Rosario; B.

MIERCOLES 1 – 3ª fecha

14:00 Caleta Olivia vs Mar Chiquita; Zona A.

15:30 San Rafael vs Tucumán; A.

17:00 Gualeguaychú vs Santa Fe; C.

18:30 Rosario vs Metropolitana; B.

20:00 Tunuyán vs Comodoro Rivadavia; C.

21:30 Mendoza vs El Dorado; B.