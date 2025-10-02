Descubren más plantas de marihuana por un incendio

La intervención de bomberos en un principio de incendio registrado este jueves en una vivienda del barrio Perito Moreno de Caleta Olivia, derivó en el inesperado hallazgo de plantas de marihuana.

Según lo señalara el portal digital InfoCaleta, alrededor de las diez de la mañana, la guardia de bomberos de la Unidad 16ª fue alertada por vecinos del mencionado barrio sobre una densa humareda detectada en una casa ubicada en la calle Gobernador Verner, casi esquina con avenida Tierra del Fuego.

La base de los bomberos está ubicada a pocas cuadras por lo cual una autobomba de ataque rápido llegó al lugar y su dotación sofocó rápidamente las llamas que se habían originado en una habitación.

Todo se circunscribía a un principio de incendio pero la intervención bomberil hizo que se descubriera el cultivo de alrededor de treinta arbustos sospechosos, lo que hizo que ingresara personal de la Comisaría Cuarta y más tarde efectivos de la División Criminalìstica, constatándose que eran plantas de marihuana.

Al respecto, el jefe de la citada comisaria, Omar Páez, confirmó que la emergencia se originó por un principio de incendio en una habitación”, pero luego se advirtió “otra cuestión de carácter judicial" en clara referencia a las plantas de cannabis sativa, por lo cual se dio intervención al Juzgado Federal.

Reveló además que un joven de aproximadamente 20 años fue asistido por personal de salud, aunque no sufrió lesiones graves y no descartó que el origen del fuego haya sido intencional, sin dar mayores precisiones.

Este el segundo caso de similares características que se registra en Caleta Olivia con solo un día de diferencia ya que en horas de la madrugada del miércoles personal de la misma comisaria descubrió cerca de setenta plantas de marihuana en otra casa ubicada en la calle Tucumán del barrio Parque.

La policía acudió a ese lugar cuando un joven morador denunció que dos individuos habían ingresado para agredirlo y le sustrajeron dos teléfonos celulares.

Al inspeccionar la casa, la comisión policial observó decenas de plantas sospechosas que resultaron ser de marihuana, conforme a la inspección realizada por personal de la División de Narcocriminalidad.