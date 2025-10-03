Dictaron seminario sobre prevención de suicidios

Bajo el lema “hablar a tiempo”, este viernes se dictó en la Biblioteca Municipal “Mariano Moreno” de Caleta Olivia un seminario abierto a toda la comunidad vinculado con la prevención de suicidios.

El seminario fue dictado por tres profesionales del campo de la psicología que residen en Comodoro Rivadavia: Claudia Loncopán, Pablo Santana y Carolina Barrientos. Los mismos fueron presentados por la directora de la institución anfitriona, Steffy Grabano (foto).

Como hecho significativo, se evidenció que el auditorio estuvo conformado mayoritariamente por adolescentes y jóvenes que residen en diferentes barrios. Son quienes toman contacto directo con una problemática social que desgarra los tejidos sociales de la comunidad.

En este contexto, el seminario les permitió adquirir herramientas que les permitirán actuar de manera idónea y oportuna toda vez que puedan estar ante un presunto caso de suicidio.

Previo a las charlas, matizadas con ejemplos didácticos, Loncopán comentó a El Patagónico que las estadísticas de intentos –así como de suicidios concretados- que se registran en Santa Cruz son “preocupantes” y siguen en aumento.

Precisó además que los motivos son multicausales, pero mayoritariamente se relacionan con el consumo problemático de estupefacientes, a lo que se suman situaciones sociales por la crisis económica que actualmente se registra en todo el país.

Las estadísticas indican además que hay más casos se suicidios de hombres que de mujeres y que las edades de las víctimas oscilan entre los 18 y los 40 años.

Respecto de las características de las charlas brindadas habitualmente junto a sus colegas, dijo que “nosotros lo que venimos en principio a transmitir es que cualquier persona puede ser un preventor desde la empatía y la escucha activa de quien se acerca a pedir auxilio diciendo que se siente mal porque carga una pesada mochila emocional y no encuentra una salida”.

Más adelante, respondiendo a otra consulta, admitió que es necesario que haya más ayuda estatal para generar una fuerte concientización de esta problemática que muchas veces se circunscribe a un tema tabú, por lo cual agradeció a la directora de la Biblioteca Municipal y a su familia por la invitación a dictar el seminario.