Comodoro Rivadavia se consagró campeón argentino C-15 de futsal

La selección de Comodoro Rivadavia se consagró este sábado campeón invicto del Torneo Argentino C-15 de fútbol de salón que se jugó en Guaymallén, Mendoza.
El elenco, que dirige Juan Sanzana, le ganó en la final 3-2 a Tucumán y desató la fiesta en el Polideportivo Poliguay.
El combinado tucumano arrancó ganando con un gol de Santiago Aguilar. Pero en el segundo tiempo, Comodoro llegó al empate por intermedio de Matías Navarro. Minutos más tarde, Tucumán otra vez pasó a ganar el partido con un golazo de Benjamín Alderete, pero Comodoro respondió con un tanto de Dante González y uno de Juan Ignacio Melián, para de esa manera terminar ganando el partido 3-2 y traerse el título para la ciudad.
El flamante campeón estuvo integrado por los siguientes jugadores: Matías Navarro, Santino Mansilla, Jonás Oyarzo, Agustín Maripillán, Benjamín Fernández, Lionel Crespo, Thiago Sebastián Vera Romero, Bruno Toro, León Pinda, Vicente Mandaglio, Thiago Pereyra, Dante González, Juan Ignacio Melián, Agustín Carrizo y Leonel Villafañe.
El cuerpo técnico lo conformaron Juan Sanzana (entrenador), Marcos Núñez (asistente técnico), Javier Romero (preparador físico), Santino Rivas (entrenador de
arqueros), mientras que el coordinador fue Marcelo Ramos.
El tercer puesto del torneo quedó para Metropolitana, que con dos goles de Fabrizio Lamanna y un tanto de Benjamín Carballo, derrotó 3-2 a Mendoza, que marcó dos veces por intermedio de Agustín Boismené.
Panorama
SABADO 4
Tercer puesto
- Mendoza 2 (Agustín Boismené 2) / Metropolitana 3 (Fabrizio Lamanna 2 y Benjamín Carballo).
Final
- Comodoro Rivadavia 3 (Matías Navarro, Dante González y Juan Ignacio Melián) / Tucumán 2 (Santiago Aguilar y Benjamín Aldetere).