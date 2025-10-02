Comodoro es semifinalista del Argentino C-15 de Futsal

Derrotó 4-1 a Caleta Olivia y este viernes buscará un lugar en la final ante Metropolitana. La otra “semi” será Tucumán-Mendoza.

La selección de Comodoro Rivadavia se clasificó este jueves para las semifinales del Torneo Argentino C-15 de futsal al vencer a Caleta Olivia por 4-1, en uno de los partidos que se jugaron en el Polideportivo Poliguay de Guaymallén, Mendoza.

El elenco chubutense se quedó con la victoria y el pase a las “semis” gracias al doblete de Dante González, un tanto de Agustín Maripillán y otro de Thiago Pereyra. El gol santacruceño lo hizo Valentino Aguirre.

De esa manera, el equipo que conduce Juan Sanzana, se las verá este viernes en una de las semifinales contra Metropolitana.

Metropolitana fue el primero de los que logró clasificarse para las semifinales. El elenco de Buenos Aires goleó 7-3 a San Rafael con cuatro tantos de Fabrizio Lamanna, dos de Gonzalo Aguirre y uno de Juan Ignacio Separovich. Tiziano Santander y Tiago Hernández -en dos ocasiones- descontaron para el elenco mendocino.

Por su parte, Tucumán, con dos goles de Yulián Núñez y uno de Geremías Kahlie, le ganó 3-0 a Santa Fe y así selló su pase para semifinales.

Y en el cierre de la jornada, el local Mendoza, con tres tantos Lucas Ojeda, dos de Santiago Munafó, uno de Faustino Carabajal, otro de Agustín Boismené y uno de Mateo Marianetti, goleó 8-0 a Gualeguaychú y así completó el cuadro de semifinales.

De esa manera, este viernes, desde las 19:30, Comodoro Rivadavia buscará un lugar en la final ante Metropolitana y luego, se medirán tucumanos y mendocinos.

Cabe destacar que los partidos de este jueves fueron transmitidos a través de YouTube por el canal de la Confederación Argentina (CAFS), algo que seguramente se repita con las semifinales.

Panorama – Cuartos de Final

JUEVES 2

- Metropolitana 7 (Fabrizio Lamanna 4, Gonzalo Aguirre 2 y Juan Ignacio Separovich) / San Rafael 3 (Tiago Hernández 2 y Tiziano Santander).

- Comodoro Rivadavia 4 (Dante González 2, Agustín Maripillán, Thiago Pereyra) / Caleta Olivia 1 (Valentino Aguirre).

- Tucumán 3 (Yulián Núñez 2 y Geremías Kahlie) / Santa Fe 0.

- Gualeguaychú 0 / Mendoza 8 (Lucas Ojeda 3, Santiago Munafú 2, Faustino Carabajal, Agustín Boismené y Mateo Marianetti).

Programa - Semifinales

VIERNES 3

19:30 Comodoro Rivadavia vs Metropolitana

21:30 Tucumán vs Mendoza.

Foto: Carlos Traine / CAFS.