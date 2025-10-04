Será este sábado ante Tucumán desde las 18:30 en el Polideportivo Poliguay de Guaymallén, Mendoza. El local y Metropolitana jugarán antes por el tercer puesto.

Comodoro es finalista y define el Torneo Argentino C-15 de futsal

La selección comodorense masculina C-15 de futsal le ganó en alargue 5-3 -resultado global- a Metropolitana y se clasificó para jugar la final del Torneo Argentino de la categoría que se disputa en Guaymallén, Mendoza.

Al término del tiempo regular, el partido había finalizado 3-3. Los goles de los chubutenses los marcaron Agustín Maripillán -dos- y uno Vicente Mandaglio.

Para la “Metro”, mientras tanto, anotaron Benjamín Carballo y dos fueron obra de Fabrizio Lamanna.

El partido se fue a dos tiempos extras de cinco minutos, en donde Comodoro, con goles de Agustín Carrizo y Dante González, liquidó la historia sellando así su pasaje para la final del torneo.

Su rival en la definición será Tucumán, que venció por penales 3-2 al local Mendoza.

El encuentro había terminado sin goles, fueron al alargue y el resultado se mantuvo en cero. Hasta que llegaron los penales, y para Tucumán marcaron Benjamín Alderete, Benjamín Páez y Yulián Núñez. Juan Ignacio Buenanueva, Fautino Carabajal anotaron para la “Borravino”, pero el penal de Mateo Marianetti fue atajado por Felipe Sorane

De esa manera, este sábado, Comodoro irá por el título ante Tucumán, mientras que antes, Mendoza y Metropolitana jugarán por el tercer puesto.

El partido por el tercer puesto está previsto para las 16:30, mientras que a continuación se jugará la final.

Panorama - Semifinales

VIERNES 3

- Comodoro Rivadavia 5 (3) (Agustín Maripillán 2 y Vicente Mandaglio). Alargue: 2 (Agustín Carrizo y Dante González) / Metropolitana 3 (3) (Benjamín Carballo y Fabrizio Lamanna 2). Alargue: 0.

- Tucumán 3 (0). Alargue: 0. Penales: 3 (Benjamín Alderete, Benjamín Páez y Yulián Núñez) / Mendoza 2 (0). Alargue: 0. Penales: 2 (Juan Ignacio Buenanueva y Faustino Carabajal).

Programa

SABADO 4

16:30 Mendoza vs Metropolitana – 3º puesto.

18:30 Comodoro Rivadavia vs Tucumán – Final.

Foto: Torneo Promocional Futsal Comodoro Rivadavia.