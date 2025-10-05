El siniestro vial se produjo a 1:20 de este domingo en un tramo de recta de la ruta Nacional 3, unos 18 kilómetros al norte de Caleta Olivia.

Murió una docente en el choque de un auto y un camión en la Ruta 3

El accidente fatal fue protagonizado por los conductores de un camión y de un automóvil. El camión Renault con semi, de la empresa Transporte Don Néstor, circulaba en dirección sur. Chocó frontalmente con un Renault Megane de color gris que iba en sentido contrario y era ocupado por dos mujeres residentes en Caleta Olivia.

La conductora del coche, identificada como Hilda Graciela Vega, docente de 50 años, falleció de manera instantánea, en tanto que su acompañante sufrió lesiones de consideración.

La mujer lesionada se halla internada en el Hospital Zonal de Caleta Olivia. Trascendió que se trataría de una suboficial de la Policía de Santa Cruz que presta servicio en la Comisaría Tercera.

El choque se produjo a unos 500 metros al norte del obrador paralizado de la construcción de la doble vía, jurisdicción policial de la Comisaría Cuarta. Personal de la División Accidentología Vial realizó las inspecciones en el lugar para establecer las posibles causas del siniestro.

El automóvil quedó destrozado y recibió el impacto en su frente y lateral izquierdo, en tanto que el camión presenta daños también en la parte izquierda de la cabina y en el tren delantero.

En el lugar del accidente, un equipo de El Patagónico pudo observar que el pesado rodado dejó marcada una extensa frenada en el pavimento que cruzaba hacia el carril contrario al sentido de su circulación y luego del choque sobrepasó la banquina que da hacia la costa, quedando en posición de tijera.

Se desconoce por el momento la identidad de su conductor del vehículo pesado, pero pudo saberse que no sufrió lesiones.

En tanto, numerosos restos del Renault Megane que luego fue trasladado hasta la Comisaría Cuarta (foto), quedaron esparcidos en el carril y en la banquina derecha, es decir por la mano que circulaba.

Luego de conocerse el lamentable deceso de la maestra, quien dictaba clases en el denominado Galpón de Lapeirade, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) transmitió sus más sentidas condolencias a través de redes sociales.

“Acompañamos a su familia y a sus afectos en este dolor eterno por su joven e imprevista partida. Vuela alto compañera, con la tranquilidad de haber honrado la vida”, expresa el mensaje.