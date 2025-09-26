Cortan la calzada por tareas de saneamiento

El sábado en el sector de Grecia y Croacia. Y el domingo en la zona de Sarmiento, entre Italia y Francia.

Este sábado 27 de septiembre, desde las 9 y hasta las 16 se interrumpe el tránsito de forma total sobre la esquina de las calles Grecia y Croacia del barrio Solari, por trabajos de conexión en la red cloacal.

Asimismo, el domingo 28 de septiembre, desde las 9 y hasta las 16 se interrumpe el tránsito sobre un tramo de la calle Sarmiento, entre las calles Italia y Francia del barrio Centro, por trabajos en la red cloacal.

Su realización queda sujeta a condiciones climáticas favorables, indicó la Sociedad Cooperativa Popular Limitada.