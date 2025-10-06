Comerciante imputado por abusar de dos clientas

La Justicia abrió una investigación formal contra un hombre de 60 años acusado de haber cometido dos hechos de abuso sexual simple en un local comercial de Río Mayo.

La Fiscalía de Sarmiento, con jurisdicción en Río Mayo, formuló cargos contra un hombre de 60 años, señalado como presunto autor de dos hechos de abuso sexual simple. De acuerdo con las denuncias presentadas, el primer episodio habría ocurrido entre los meses de enero y septiembre de 2024 en un local comercial de la localidad, mientras que el segundo se registró el 30 de mayo de ese mismo año, también en el mismo establecimiento, cuando una clienta denunció haber sufrido conductas inapropiadas por parte del comerciante.

Durante la audiencia, el juez Alejandro Rosales hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso la apertura formal de la investigación preparatoria de juicio. Los representantes fiscales, Alexis Ubilla y Maira Ritter (foto), detallaron los hechos denunciados y solicitaron que se mantengan las medidas de prohibición de acercamiento y contacto entre el imputado y las víctimas, además de la aplicación del protocolo de identificación de personas.

La defensa del acusado no presentó objeciones a los planteos de la Fiscalía. Finalmente, el magistrado resolvió formalizar la investigación y fijó un plazo de seis meses para que los investigadores presenten sus conclusiones.