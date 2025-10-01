La periodista que denunció a ex jugadores intentó suicidarse

La mujer habría intentado saltar de una terraza en su provincia natal. Un empleado de mantenimiento evitó la tragedia.

Con muy poco progreso en los últimos meses, la causa que inició en marzo del año pasado en la ciudad de San Miguel de Tucumán todavía no fue elevada a juicio por la Justicia. En este contexto, el periodista Pablo Carrozza afirmó que su colega que habría sido violada en manada por cuatro exjugadores de Vélez intentó suicidarse durante la mañana de este martes.

El terrible hecho habría sucedido en una zona céntrica de la ciudad de San Miguel, en la que la periodista habría subido a una terraza con intenciones de arrojarse al vacío, aunque esto fue evitado por la intervención de un empleado de mantenimiento que estaba en las inmediaciones del lugar.

Además, la periodista que cubría la campaña de Atlético Tucumán y que se encuentra bajo tratamiento psicológico, fue denunciada en los últimos días por parte de uno de los acusados: el actual mediocampista de Central Córdoba José Florentín.

El hombre de 29 años realizó una denuncia acusando a la joven tucumana de falso testimonio, además de afirmar que el diputado nacional por el frente Fuerza Patria, Carlos Cisneros, y los abogados Patricia Neme y Franco Venditti habrían elaborado un plan para “sostener” la dura acusación que recae contra los jugadores.

Por su parte, los abogados defensores de la tucumana aseguran que se trata de una denuncia espejo, realizada con el único motivo de empezar a desviar la atención sobre la presunta violación en manada cometida por el acusado y sus tres excompañeros del “Fortín”: Brian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa.

En la actualidad, a pesar del testimonio de la víctima y de las pruebas recolectadas en los chats de WhatsApp de los acusados, la causa, a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello, continúa sin ser elevada a juicio, con los acusados en libertad y continuando con la práctica deportiva con total normalidad, luego de que Vélez terminara sus contratos de manera inmediata, luego del hecho denunciado en primera instancia.