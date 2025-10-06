Denuncian que Milei se reunió con Machado y "asesoró a narcos"

Lo reveló uno de los fundadores de LLA, Gastón Alberdi. Contó que él mismo participó de reuniones en las que estaban Espert, Milei y Machado en la oficina de la consultora financiera de Marra.

Las reuniones y el estrecho vínculo entre el ahora ex candidato oficialista José Luis Espert con el argentino sindicado por la Justicia estadounidense como un miembro central de una red de narcotráfico, Fred Machado, ya quedaron ampliamente probadas y, por eso, el aún diputado bajo su candidatura este domingo. Pero uno de los fundadores de La Libertad Avanza y ex aliado de Javier Milei, Gastón Alberdi, ahora denuncia que el propio Presidente mantuvo encuentros con Machado y hasta contó que le reveló que "asesoró a narcos" en su calidad de economista. Esto ya lo había dicho hace un tiempo Santiago Cúneo.

En una entrevista con Roberto Navarro en El Destape 1070, Alberdi describió en detalle este domingo las oficinas de la consultora financiera Bull Market del legislador porteño y también ex aliado de Milei, Ramiro Marra, y luego contó que allí participó de varias reuniones.

"A mí se me hacía muy raro que determinados empresarios visitaran al tridente: Espert (su entonces compañero de fórmula presidencial, Luis) Rosales y Milei (por entonces un economista mediático muy cercano). Me decían que eran empresarios mineros, pero ahí estuvieron Fred Machado, su primo hermano Claudio “Lechuga” Ciccarelli".

También mencionó a Lorena Villaverde, candidata a senadora por Río Negro de LLA y otra dirigente envuelta en una causa de drogas en Estados Unidos, y "dos hermanos de lácteos Vidal".

Entre Machado y Espert recordó que vio "besos y abrazos, e intercambio de expresiones de cariño: "te quiero mucho" y "sos mi amigo del alma". La cercanía era clara. Según relató Alberdi en la entrevista, recién en marzo se enteró quién era Machado y se lo dijo a Milei: "Le dije: ¿qué hace este hijo de puta acá? Nos va a comprometer". El fundador de esa fuerza libertaria le advirtió de las acusaciones contra Machado que investigaba la Justicia de Texas, en Estados Unidos, pero el hoy Presidente lo sorprendió con su reacción: por un lado, contó que rompió "con Avanza Libertad", el partido de Espert, pero por otro lado, le admitió: "En Bull Market, Javier me dijo que él asesoró narcos."

Marra le negó a Navarro que hayan existido estas reuniones en su consultora financiera y hasta le dijo que Alberdi nunca estuvo en las oficinas de Bull Market. Sin embargo, el fundador de LLA mostró fotos de su paso por allí.