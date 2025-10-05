Grabois ante el llanto de Espert: "narco mentiroso"

El líder de Fuerza Patria respondió con dureza a José Luis Espert, quien lo responsabilizó por su “quiebre” emocional y lo acusó de dañar su nombre y el de su familia.

Luego que José Luis Espert se quebrara en una entrevista y culpara a Juan Grabois de su “mal momento personal”, el referente de Fuerza Patria salió a contestarle. “Estoy roto por el estrago que el hijo de p... de Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia”, había dicho el diputado liberal en Radio Mitre.

Horas después, Grabois replicó en su cuenta de X (ex Twitter): “Vos, narco mentiroso, haciéndote la víctima después de hostigar a medio país, no das lástima, das asco. Nunca mencioné el nombre de un solo miembro de tu familia, menos de una hija, como vos sí hiciste con la hija de Cristina porque sos una rata con la ética de un chacal”, escribió.

El dirigente social agregó: “Te sacamos la careta, pero tenés la cara de piedra para contar un cuento distinto cada vez. Un día sos el pistolero matador y al día siguiente un nenito llorando. ¿A quién querés engañar? Hipócrita que nunca derramaste una lágrima por las víctimas del narcotráfico que te financia”.

Y cerró con un mensaje directo: “Actuá como un hombre digno por una vez en tu vida y dejá de enlodar a la Argentina aferrándote a una banca, como te aferraste al delincuente con el que huiste en moto. Sos una mala persona, un violento sin límites, un mercenario repulsivo y un cobarde".