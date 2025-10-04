Milei debió cambiar su agenda en Santa Fe porque hubo disturbios

La ciudad de Santa Fe vivió este sábado un clima de tensión y disturbios que obligó a modificar la agenda del presidente Javier Milei.

Los enfrentamientos entre militantes a favor y en contra en la peatonal, especialmente en la intersección de San Martín y Mendoza, generaron que no estuvieran dadas las condiciones para que el mandatario caminara por la zona y llegara hasta el acto central.

Como consecuencia, todos los manifestantes —tanto quienes apoyaban a Milei como quienes se oponían a su presencia— se trasladaron a la zona del puerto, frente al hotel donde se encuentra alojado el presidente. Fue lo mismo que pasó el lunes en Ushuaia y que ratifica que el Presidente no puede recorrer las calles de Argentina por el fuerte rechazo que generan sus política de ajuste que han empobrecido a la mayoría de los argentinos en los últimos dos años.

Esta vez, y ya en el hotel, Milei salió al balcón del segundo piso para saludar a los militantes libertarios, mientras la seguridad policial mantenía el perímetro controlado para evitar nuevos incidentes.