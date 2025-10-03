Milei sostuvo a Espert pese al pedido de Macri para que lo baje

Javier Milei decidió sostener la candidatura de José Luis Espert pese al pedido de Mauricio Macri y prácticamente todo su equipo político para que lo baje y el gobierno entró en estado de shock.

LPO anticipó que Espert había ido a Olivos luego de la cumbre que tuvo Milei con Macri en la tarde de este viernes. El primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia había ido con la idea de bajarse de la candidatura, presionado tanto por Macri como por ministros del gobierno como Patricia Bullrich y Guillermo Francos.

Pero Milei le dijo que no se bajara. En el gobierno aseguran que el Presidente es el único que banca a Espert pese a la aparición constante de pruebas que lo vinculan con el supuesto narcotraficante Fred Machado.

La insistencia suicida de Milei para sostener a Espert pese a los pedidos de su hermana Karina, Santiago Caputo, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, agita los interrogantes sobre que le impide tomar al Presidente una decisión obvia.

"El problema más grave que tenemos es que Espert nos miente, entonces es imposible articular una defensa. El nos dijo que lo de la transferencia era mentira y después apareció lo del Bank of America", afirmó a LPO un funcionario.

"Espert niega todo y cada día aparece otra cosa peor, nos van a tener así hasta las elecciones", agregó el funcionario consultado. En el gabinete admiten que la campaña se salió de cauce y ya esperan una derrota catastrófica el 26 de octubre. "Es insostenible esto", dijo a LPO un candidato de la lista de Espert. De hecho, los dirigentes bonaerenses de La Libertad Avanza, se niegan a repartir folletos con la cara de Espert.

La situación interna está tan fuera de control que Bullrich y Francos amenazaron con irse del Gobierno si Espert no daba alguna explicación sobre la transferencias. Por eso, Santiago Caputo apuró el fallido video del economista.

Pero apenas unas horas después se desmoronó el relato de Espert sobre la presunta contratación de una minera de Guatelama, cuando se supo que esa empresa pertenecía al propio Machado y que encima, el dinero ni siquiera se giró de esa firma.

Y este viernes por la noche el periodista Eduardo Feinnman reveló un video en el que Espert se recuesta en el costado de una piscina de la casa de Machado, mientras el presunto narco lo filma. "Eso fue fuego recontra amigo", se sinceró con LPO un dirigente libertario, que entendió que la filtración apuntó a darle a Espert un empujón final para que renuncie a su candidatura, cosa que finalmente no ocurrió.

En el gobierno no descartan que Espert no llegue ni siquiera a asumir su banca si los diputados, el día de la asunción, consiguen la mayoría para declararlo como un “inhábil moral”.

Fuente: La Política Online