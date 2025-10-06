Qué decía Javier Milei sobre Diego Santilli

El excandidato a gobernador bonaerense del PRO reemplazaría a José Luis Espert encabezando la lista de La Libertad Avanza en Provincia. Qué decía el Presidente.

Luego de que José Luis Espert anunciara su decisión de bajarse de la candidatura, Diego Santilli sería quien encabezaría la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, mientras que Karen Reinhard permanecería en el segundo lugar; pese al archivo demoledor del presidente Javier Milei.

El artículo 7° de la Ley Electoral indica que si un candidato se baja tiene que ser reemplazado por uno de su mismo género, para mantener la paridad. Por lo que el reemplazo del economista liberal, sería Santilli pasaría del tercer puesto al primero, mientras que la conductora permanecería en el segundo lugar.

Todavía restan definiciones tanto por parte de LLA como de la Justicia Electoral. Y mientras se espera que Milei se exprese sobre Santilli, en las redes sociales ya es viral el archivo demoledor del Presidente contra el que pareciera ser su próximo candidato principal.

Allá por 2023, el libertario armó un hilo de X contra “la casta”, en donde apuntó contra varios políticos. Uno de ellos fue el por entonces precandidato a gobernador bonaerense por el PRO, al que llamó “el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos”.

Sin embargo, el perfil fue incluso mucho más duro contra Santilli, con acusaciones fuertes. “El tipo que dice abiertamente que vive de ‘su negocios’ y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”, apuntó.

"Larreta-Santilli se pretenden mostrar como gestores idóneos de la cosa pública, lo que, dado el nivel de dirigismo que recitan y muestran en su gestión, son un verdadero peligro. ¿Imaginan comunistas eficientes? En lugar de matar a 150M de personas habrían matado a más de 300M", sostuvo Milei en otra publicación.