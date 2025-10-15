Incendian la camioneta ligada al tiroteo contra la Oficina Judicial

El vehículo fue quemado a pocos metros de la Seccional Primera tras el violento ataque que dejó nueve detenidos; los operativos permitieron interceptar el rodado luego de compartir fuego frente al edificio judicial.

En las últimas horas, una camioneta Toyota Hiace vinculada al tiroteo contra la Oficina Judicial del barrio Roca fue incendiada a escasos metros de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia.

El ataque armado se produjo durante la mañana del martes frente al edificio judicial, ubicado en la intersección de avenida Portugal y calle Samper López, cuando se llevaba adelante una audiencia preliminar de la causa “Nieves vs. Vera”. En ese momento, el vehículo interviniente ingresó en escena y comenzó un intercambio de disparos.

La Policía logró montar un operativo de persecución y finalmente interceptó la camioneta en la calle Mitre, cerca del colegio Perito Moreno. En el interior viajaban nueve personas —ocho hombres y una mujer— que fueron detenidas inmediatamente. Al requisar el rodado, los efectivos hallaron un revólver, dos pistolas de grueso calibre y múltiples vainas servidas.

Las armas incautadas serán sometidas a peritajes balísticos para cotejar si se emplearon en el tiroteo. Por su parte, la Fiscalía investiga cámaras de seguridad y demás evidencia reunida para determinar quiénes efectuaron los disparos y si existe un vínculo directo con la causa judicial en curso.