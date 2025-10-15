Incendian la camioneta ligada al tiroteo contra la Oficina Judicial

En las últimas horas, una camioneta Toyota Hiace vinculada al tiroteo contra la Oficina Judicial del barrio Roca fue incendiada a escasos metros de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia.
El ataque armado se produjo durante la mañana del martes frente al edificio judicial, ubicado en la intersección de avenida Portugal y calle Samper López, cuando se llevaba adelante una audiencia preliminar de la causa “Nieves vs. Vera”. En ese momento, el vehículo interviniente ingresó en escena y comenzó un intercambio de disparos.
La Policía logró montar un operativo de persecución y finalmente interceptó la camioneta en la calle Mitre, cerca del colegio Perito Moreno. En el interior viajaban nueve personas —ocho hombres y una mujer— que fueron detenidas inmediatamente. Al requisar el rodado, los efectivos hallaron un revólver, dos pistolas de grueso calibre y múltiples vainas servidas.
Las armas incautadas serán sometidas a peritajes balísticos para cotejar si se emplearon en el tiroteo. Por su parte, la Fiscalía investiga cámaras de seguridad y demás evidencia reunida para determinar quiénes efectuaron los disparos y si existe un vínculo directo con la causa judicial en curso.