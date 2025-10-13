Desde las 18 de este lunes y por un lapso estimado de 12 horas, se interrumpirá el suministro de agua en todo Comodoro.

Corte de agua en Comodoro por alta turbiedad en el Musters

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este lunes 13 de octubre, a partir de las 18:00 y por un período aproximado de 12 horas, se realizará un corte general del suministro de agua en Comodoro Rivadavia.

La medida responde al elevado nivel de turbiedad detectado en el agua proveniente del Lago Musters, lo que afecta el proceso de potabilización y obliga a suspender temporalmente la distribución para preservar la calidad del servicio.

Equipos técnicos de los departamentos de Saneamiento y de Sistema de Acueductos y Acuíferos se encuentran trabajando para estabilizar el sistema y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Desde la entidad se solicita a los vecinos realizar un uso racional del recurso hasta que se normalice la situación.