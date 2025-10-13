"Sarao Canciones Ilustradas" vuelve a unir música, dibujo y memoria en Collage

El espectáculo multidisciplinario que fusiona música, poesía e ilustración en vivo se presentará este sábado 18 de octubre en el Espacio Social y Cultural Collage, con artistas locales y una invitada especial en flauta traversa.

El próximo sábado 18 de octubre, a las 21 horas, el Espacio Social y Cultural Collage (Belgrano 1053) será escenario de una nueva función de “Sarao Canciones Ilustradas”, una propuesta que cruza música, dibujo y poesía en vivo. Las reservas pueden realizarse al (297) 4003706 o a través de la cuenta de Instagram @sarao.canciones.ilustradas.

En tiempos donde las artes escénicas exploran nuevas formas de encuentro, Sarao se presenta como una experiencia que une disciplinas y generaciones, invitando al público a presenciar cómo una melodía puede transformarse en imagen y una línea dibujada, en canción. Más que un concierto o una muestra visual, el espectáculo propone un diálogo constante entre la música y el trazo, donde ambos se traducen mutuamente.

El proyecto debutó en la Feria del Libro 2024 de Comodoro Rivadavia y desde entonces recorrió teatros y museos de la región —como el Cine Teatro Astra, el Museo del Petróleo, Actitud Pandora, Ma’ Qué Teatro y centros culturales de Sarmiento y Rada Tilly— consolidándose como una de las propuestas más sensibles e innovadoras de la escena local.

El núcleo del grupo está conformado por César Fabián Fredini, aporta su experiencia en folklore, tango y música popular, con un recorrido que incluye la dirección coral y proyectos líricos como Amistad Sur y Malagma; Karina Sovier, cantante lírica y actriz con formación en Buenos Aires, aporta la potencia del canto y el teatro musical. Su voz, formada en la ópera y la música barroca, suma profundidad y emoción a cada interpretación y Rodrigo Barriga, actor, músico y clown, encarna el costado performático y lúdico del espectáculo. Su energía escénica imprime frescura y humor, dando ritmo visual al relato poético y musical.

La propuesta se completa con la ilustradora y caricaturista Liliana Ostrovsky, ilustradora y caricaturista comodorense, aporta su trazo particular inspirado en la historieta. Tras vivir más de dos décadas en Brasil, donde participó en proyectos culturales y solidarios junto a artistas internacionales, regresó a su ciudad natal y, junto con sus compañeros de escena, dio forma al proyecto Sarao Canciones Ilustradas.

A esta función se sumará la flautista invitada Alejandra de los Santos, Licenciada en Música con especialidad en Flautas por la Universidad de las Artes de La Habana (ISA, Cuba), donde obtuvo la Medalla de Oro y el Honor a la Mejor Estudiante Extranjera de su promoción. Ganadora del 3° Premio en el Concurso Musicalia 2004 del Caribe en la especialidad de viento madera, además de una Mención Especial a la Mejor Interpretación de Música Latinoamericana. Durante su estadía en Cuba formó un quinteto de música folklórica argentina junto a estudiantes latinoamericanos, participando en eventos de la Embajada Argentina en La Habana. Posteriormente realizó giras con agrupaciones de música popular cubana por Canadá, México, Grecia, Italia, España y Dubái. Desde 2007 reside en Comodoro Rivadavia, donde continúa su labor artística y docente, contribuyendo activamente a la cultura de la región.En esta función especial, Alejandra acompañará al trío en cuatro canciones, aportando el timbre mágico y luminoso de su flauta traversa.

Lo que distingue a esta propuesta no es sólo su calidad interpretativa, sino su apuesta por la experiencia compartida: cada función se construye frente al público, en tiempo real, convirtiéndose en una forma de archivo vivo de las canciones que forman parte de la memoria colectiva.

Boleros, tangos, milongas y piezas del cancionero popular se reinventan a través del gesto plástico y la palabra poética, tejiendo un mapa emocional donde el amor y la nostalgia se vuelven visibles.

En “Sarao Canciones Ilustradas”, la música se dibuja, el trazo canta y el público participa de un rito íntimo, donde las fronteras entre disciplinas se desdibujan para dar lugar a un arte que se siente y se recuerda.