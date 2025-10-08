En Km 8 habrá corte de agua este jueves

El servicio se interrumpirá por 24 horas desde la medianoche del jueves en Km. 8 y Standard Sur.

La SCPL informó que este jueves 9 de octubre, a partir de las 00:00 y por un lapso estimado de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua en los barrios Km. 8 y Standart Sur.

La medida obedece a tareas de mantenimiento programadas en la reserva de agua ubicada en Km. 8, que abastece a los mencionados sectores de la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Desde el Departamento de Saneamiento de la entidad prestadora del servicio solicitaron a los vecinos hacer un uso racional del servicio mientras duren los trabajos, a fin de evitar inconvenientes hasta la normalización del sistema.