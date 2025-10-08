Detuvieron a "El Pitu", buscado por tres causas judiciales

Agentes de la División Búsqueda de Personas lograron capturar a un hombre de 43 años sobre quien pesaban tres órdenes de detención vigentes. El operativo se realizó este martes por la tarde entre los barrios Laprida y Mosconi.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19:40 en un camino de ripio alternativo que conecta los barrios Laprida y Mosconi, luego de un trabajo coordinado entre los equipos operativos de la división.

Según se informó, durante una recorrida de rutina los efectivos observaron a un hombre con características coincidentes a las de A.A.A., quien se movilizaba a bordo de un Fiat Adventure. Ante ello, los agentes iniciaron un seguimiento controlado y solicitaron apoyo a otras unidades policiales.

El vehículo fue finalmente interceptado y el prófugo identificado, sin que opusiera resistencia al momento de su detención. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría Distrito General Mosconi, donde quedó a disposición de la Justicia.