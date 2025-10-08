Incendio en una vivienda de San Cayetano provocó daños materiales

El siniestro ocurrió este miércoles al mediodía en la zona de El Cerrito. Bomberos de dos destacamentos trabajaron en el lugar y lograron controlar el fuego.

Este miércoles, alrededor de las 12:30, se registró un incendio en una vivienda ubicada en la zona conocida como El Cerrito, en el barrio San Cayetano.

Al lugar acudió personal policial, que al arribar confirmó la presencia de un foco ígneo en la propiedad. De inmediato se dio aviso al cuerpo de bomberos, que respondió con dotaciones de los destacamentos 59 y 61.

Los efectivos trabajaron rápidamente y lograron sofocar las llamas antes de que se propagaran a otras viviendas cercanas.

Según se informó oficialmente, no hubo personas heridas como consecuencia del siniestro, aunque la vivienda sufrió importantes daños materiales. Las causas que originaron el incendio son objeto de investigación.