Una casa incendiada y dos detenidos en barrio San Martín

Una disputa entre integrantes de la familia Bolívar derivó en graves incidentes. En menos de 48 horas hubo una bomba molotov, una persona apuñalada, ataques a vehículos y un incendio intencional.

Una pelea familiar en el barrio San Martín mantiene en vilo a los vecinos que temen nuevos episodios de violencia si la Justicia no actúa con rapidez. En apenas dos días, los enfrentamientos entre integrantes de la familia Bolívar dejaron como saldo una persona herida con un arma blanca, una vivienda incendiada y varios daños materiales.

El conflicto tuvo su punto de partida el domingo a la madrugada, cuando una bomba molotov fue arrojada contra una vivienda de dos plantas ubicada en la calle Los Claveles al 900, casi San Martín. El artefacto casero ingresó por una ventana, rompió un vidrio y provocó quemaduras en la mano de una mujer que se encontraba en el interior.

Según los damnificados, los responsables serían los propios vecinos y familiares, a quienes habrían identificado a través de cámaras de seguridad.

SEGUNDA PARTE

La tensión volvió a estallar el lunes por la noche, cerca de las 21:45, cuando una nueva pelea callejera terminó con Ezequiel Bolívar, de 32 años, apuñalado en una pierna. El herido —quien había sido señalado como uno de los posibles autores del ataque con la molotov— fue asistido en el Hospital Regional. La Policía de la Seccional Séptima detuvo en el lugar a un joven de 21 años, pareja de una prima del herido, que fue sorprendido con el arma blanca en la mano y quedó detenido por lesiones.

“El herido presentaba dos cortes y golpes en el rostro. Durante el fin de semana ya habíamos tenido conflictos entre estas mismas personas. Existen denuncias cruzadas por daños y lesiones”, indicó a Crónica el jefe de la Seccional Séptima, comisario Federico Federizzi.

Tras recibir el alta médica, Ezequiel Bolívar regresó a su domicilio, pero antes apedreó la camioneta de su tía —también vecina del lugar—, dañando los vidrios traseros y laterales. La Policía, que mantenía rondas preventivas en la zona, volvió a detenerlo por daño.

Mientras se realizaba el traslado del detenido, un nuevo hecho agravó la situación: la vivienda de Bolívar fue incendiada. Personal de Bomberos Voluntarios del Destacamento 1 acudió rápidamente al lugar, aunque el fuego ya se encontraba generalizado. “Llegamos con dos unidades. Tuvimos que forzar un postigo porque la puerta estaba trabada desde adentro”, explicó el jefe de dotación, Víctor Alvarado.

Durante el operativo, los familiares volvieron a cruzarse con amenazas, por lo que la tensión en la cuadra continúa. Fuentes policiales confirmaron que una de las partes solicitó una orden de restricción de acercamiento, y se espera la resolución de la Justicia.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación y aseguraron que uno de los involucrados ya protagonizó otros episodios violentos en la zona. Piden que la Justicia intervenga de manera urgente para evitar que el conflicto derive en una tragedia.