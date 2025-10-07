Dos heridos en distintos hechos violentos

En menos de dos horas, la policía intervino en sendos episodios ocurridos en los barrios Radio Estación y San Martín. Uno de los heridos recibió un disparo en el tórax y el otro fue atacado con un arma blanca. Ambos se encuentran fuera de peligro.

Dos hombres resultaron heridos en distintos hechos violentos ocurridos este lunes en Comodoro Rivadavia. Ambos casos son investigados por la policía, según confirmó el jefe de la Seccional Séptima, Federico Federicci.

El primer episodio ocurrió alrededor de las 20:30 en el barrio Radio Estación, cuando la guardia del Hospital Regional recibió a un hombre con una herida de arma de fuego en el tórax.

“El hecho se registró en el barrio Radio Estación. La víctima fue trasladada por un vecino y su madre. Cuando el personal policial intentó entrevistarlo, se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que no se pudo obtener información precisa”, informó Federicci.

De acuerdo con el testimonio del vecino que asistió al herido, la lesión podría haber sido autoinfligida, aunque esa versión aún no fue confirmada. “Por el momento no se encontró el arma y todo está en investigación”, agregó el jefe policial. La víctima permanece internada, estable y fuera de peligro.

El segundo hecho se registró cerca de las 21:45 en el barrio San Martín, donde efectivos de la Seccional Séptima y del grupo de respuesta motorizado intervinieron en una pelea callejera entre dos hombres.

“Al llegar, el personal encontró a un joven de 21 años con un arma blanca y a la otra persona con lesiones leves”, detalló Federicci. El presunto agresor fue detenido, mientras que la víctima fue trasladada para recibir atención médica.

Según las primeras averiguaciones, el enfrentamiento estaría vinculado a un conflicto familiar previo, ya que en los días anteriores se habían registrado denuncias cruzadas entre ambas partes. “La pelea habría sido producto de esos problemas”, concluyó el jefe policial.