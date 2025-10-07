Un hombre de 35 años resultó lesionado este lunes por la tarde en el barrio San Cayetano. Aunque fue asistido y trasladado al Hospital Regional, rechazó brindar información sobre su agresor ni realizar la denuncia. La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona.

Un hombre fue herido con un arma blanca y se negó a denunciar

Un episodio de violencia se registró este lunes por la tarde en el barrio San Cayetano, cuando un hombre de 35 años fue herido con un arma blanca en circunstancias que aún se investigan. El hecho ocurrió sobre calle Código 823 al 1800, según informó la jefa de la Seccional Sexta, comisaria Soledad Díaz.

“Recibimos un llamado alertando sobre una persona lesionada; cuando el personal policial llegó al lugar, se constató que se trataba de un hombre con una herida de arma blanca”, explicó la comisaria.

El herido fue trasladado al Hospital Regional, donde recibió tres puntos de sutura en una pierna y permaneció en observación. Si bien se encuentra fuera de peligro, su negativa a colaborar con la investigación genera incertidumbre sobre lo ocurrido.

“Intentamos que colabore, pero no quiso. En el sector hay cámaras y algunos vecinos asistieron al hombre herido, aunque tampoco quisieron brindar información para evitar inconvenientes”, señaló Díaz.

Ante la falta de testigos dispuestos a declarar, el personal policial revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector con el objetivo de reconstruir la secuencia del hecho e identificar al responsable de la agresión.