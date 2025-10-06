"Solo fue a trabajar": la familia del joven Nicolás exige justicia

Ariel Nicolás había llegado a Comodoro hacía pocos días para vender medias, junto a un grupo de amigos. Fue atacado a tiros desde un auto y murió horas después en el Hospital Regional.

La familia del joven de Buenos Aires asesinado el domingo en Comodoro Rivadavia reclama justicia y exige respuestas a las autoridades. Ariel Nicolás (25) había llegado a la ciudad hacía pocos días para trabajar como vendedor ambulante. Fue atacado a tiros, el domingo a la madrugada, desde un vehículo cuando se encontraba junto a dos compañeros en la estación de servicio ubicada en Yrigoyen y Ducós. Murió horas más tarde en el Hospital Regional.

Laura Gutiérrez, suegra del joven, expresó su dolor y desesperación en diálogo con Radiocracia. “Queremos justicia. Nadie dice nada, la policía tampoco, y todavía no encontraron a los que lo mataron. ¿Cómo puede ser que haya cámaras, esté cerca de una comisaría y no haya detenidos?”, cuestionó.

VINO A VENDER MEDIAS

Según el testimonio de sus allegados, el joven había venido a Comodoro Rivadavia para vender medias junto a un grupo de amigos, con la intención de ganarse la vida de manera honesta.

“Era su último viaje. Solo fue a trabajar, no molestaba a nadie. Era una persona sana, educada, querida por todos”, afirmó Gutiérrez.

De acuerdo con el relato de los acompañantes, el atacante habría simulado querer comprarles medias antes de abrir fuego desde el interior de un auto. Uno de los compañeros de la víctima también resultó herido, pero logró sobrevivir y pedir ayuda. Igual recibió tres impactos de bala y permanece en internado en el Hospital Regional.

La familia denuncia falta de acompañamiento y lentitud en la investigación. “Estamos destruidos. Todo un barrio en Buenos Aires está de pie pidiendo justicia. Juntamos la plata para poder traerlo porque ni siquiera eso nos facilitaron. Nadie se hace cargo de nada”, lamentó la mujer.

Mientras tanto, el padre del joven permanece en Comodoro Rivadavia a la espera de acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad y reunirse con los investigadores. “No entendemos cómo puede pasar algo así y que no haya respuestas. Queremos justicia porque él solo vino a trabajar”, insistió Gutiérrez.