Detienen a un hombre mientras robaba mallas metálicas

Fue sorprendido por el propietario de un terreno, en Rodríguez Peña, cuando sustraía unos diez metros de malla metálica.

Un hombre de 48 años fue detenido este lunes por la tarde en el barrio Rodríguez Peña, luego de ser sorprendido por el dueño de un terreno cuando intentaba robar mallas metálicas.

El hecho ocurrió cerca de las 16:45 en la calle José Gregorio Merlino, donde el propietario alertó a la Policía tras encontrar al sospechoso en pleno acto delictivo.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría de Distrito Mosconi detuvieron al individuo, identificado con las iniciales C.R.O., quien tenía en su poder unos diez metros de malla metálica y una mochila con diversas herramientas: dos tenazas, un martillo, una cinta métrica, dos destornilladores, un par de guantes de trabajo y dos cortafierros metálicos.

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.