La exorbitante cifra en dólares que cobra Julieta Poggio por promocionar en redes

Una usuaria de TikTok reveló los precios que le dieron cuándo averiguó por los servicios de la ex Gran Hermano.

En las últimas horas, se viralizó un video en TikTok que revela los presuntos precios que cobraría Julieta Poggio, la ex Gran Hermano, por promocionar emprendimientos en sus redes sociales. Todo comenzó cuando una usuaria de la plataforma compartió su experiencia intentando contactar a representantes de influencers para hacer crecer su marca.

“Yo queriendo expandir mi negocio con influencers pero soy re pobre”, escribió la emprendedora en redes, junto a una captura de pantalla donde se veían los valores que le habrían pasado por una publicación de Poggio. El contenido rápidamente generó repercusión entre los usuarios por las altas cifras.

A raíz de esta publicación, Barbie Gyalay analizó el tema en el streaming Ya fue todo y dio detalles sobre los montos que, según la emprendedora, habría recibido como presupuesto. “Esta emprendedora se ve que contacta a un manager que tiene varias personas y publica un TikTok diciendo que quiere expandir sus negocios con influencers. Esta persona le ofrece a Juli Poggio y a Denisse González”, explicó.

De esta forma, de acuerdo con la información difundida, Julieta Poggio cobraría alrededor de 1.000 dólares por una historia de Instagram, 1.800 dólares por dos historias y 3.500 dólares por un reel, es decir, un video corto en la misma plataforma. Además, se mencionó que Denisse González, otra ex participante de Gran Hermano, tendría un valor de aproximadamente 680 mil pesos por un reel.

En el video compartido por la usuaria, se muestran las supuestas conversaciones con la persona encargada de gestionar las colaboraciones, donde figuran los presupuestos de ambas influencers. La joven aclaró que su intención era difundir su emprendimiento, pero los costos resultaron imposibles de afrontar para un pequeño negocio.