La Policía recuperó el rodado sustraído en el Isidro Quiroga. La sospechosa fue aprehendida cuando viajaba como pasajera.

Detienen a una mujer por el robo de una bicicleta: iba en un Uber

En horas de la madrugada de este martes, personal policial de la Comisaría Seccional Quinta detuvo a una mujer acusada de haber sustraído una bicicleta de una vivienda y logró recuperar el elemento denunciado.

El hecho se registró alrededor de las 3:40, cuando una vecina alertó telefónicamente que su cuñada había ingresado a su domicilio y le había robado una bicicleta marca Mongoose, color gris, rodado 26.

Minutos más tarde, efectivos que patrullaban la zona de jurisdicción de la Seccional Cuarta observaron circular por calle Almafuerte un automóvil Chevrolet Corsa con el baúl abierto, transportando una bicicleta con características coincidentes con la denunciada. Al interceptar el vehículo, identificaron al conductor —un hombre que manifestó trabajar como chofer de la aplicación Uber— y a una mujer que viajaba como pasajera.

Tras verificar el rodado, se confirmó que se trataba de la bicicleta sustraída. Por disposición del fiscal de turno, Franco Tavano, se dispuso la aprehensión de la mujer, identificada como S.A.M., y se tomó entrevista al conductor del vehículo, quien contaba con la documentación correspondiente y no tendría relación con el hecho investigado.