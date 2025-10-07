Murió un hombre en la calle tras sufrir un paro cardíaco

El hecho ocurrió este martes por la mañana en jurisdicción de la Seccional Quinta. El hombre, que habría consumido sustancias, fue asistido por efectivos policiales y personal médico, pero no logró sobrevivir.

Un hombre mayor de edad falleció este martes por la mañana en la vía pública, en un hecho ocurrido cerca de las 10:00 en la jurisdicción de la Seccional Quinta.

Según informaron fuentes policiales, el individuo se encontraba en un evidente estado de alteración y, presuntamente, bajo los efectos de sustancias tóxicas.

Al intentar contenerlo y asistirlo, el hombre se descompensó y cayó al suelo, sufriendo un paro cardíaco. De inmediato, el personal policial inició maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) hasta la llegada de la ambulancia del 107, cuyos profesionales continuaron los trabajos durante unos 20 minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el hombre fue declarado fallecido a las 10:23.

El médico de guardia extendió el certificado de defunción en el lugar y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue del Hospital Regional. Según señalaron sus familiares, el fallecido era consumidor habitual de drogas y alcohol.