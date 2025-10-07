El comisario se quedaba con muebles de los detenidos

Desde la Unidad Regional confirmaron la separación del jefe de la comisaría de Sarmiento. Lo calificaron de “deshonesto funcionario”.

Una auditoría interna reveló que el funcionario habría sustraído de manera irregular objetos depositados en la dependencia policial. El caso fue denunciado al Ministerio Público Fiscal y el efectivo quedó bajo investigación judicial y administrativa.

La Jefatura de la Unidad Regional informó que, tras una auditoría interna, se detectaron irregularidades en el accionar del entonces jefe de la Comisaría de Sarmiento, Pablo Perrota, quien habría retirado de forma indebida una serie de bienes muebles que se encontraban depositados en la dependencia y que pertenecían a personas que cumplieron medidas de coerción en ese lugar.

“Ante esta situación, y siguiendo directivas de la Jefatura de Policía, la Unidad Regional radicó de inmediato la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal de Sarmiento. Posteriormente, se llevaron a cabo allanamientos en los que se secuestraron elementos de interés para la causa”, indicaron desde la jefatura con sede en Comodoro que conduce Lucas Cocha (foto).

Como consecuencia de la investigación, la fuerza dispuso el inicio de actuaciones administrativas y el desplazamiento y pase a disponibilidad preventiva “de este deshonesto funcionario”.

Desde la institución policial destacaron que, “frente a cualquier irregularidad detectada, la propia fuerza actúa con firmeza y promueve su autodepuración”.