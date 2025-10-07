Daiana Mandieta apareció asesinada y hay un detenido

La joven de 22 años había sido vista por última vez el viernes por la noche. La policía realizó un amplio operativo para encontrarla.

La comunidad de Gobernador Mansilla, en la provincia de Entre Ríos, vive momentos de tristeza por la fallecimiento de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que fue vista por última vez el viernes por la noche, cuando salió de su vivienda a bordo de un Chevrolet Corsa Classic. Desde entonces, no volvió a tener contacto con su familia y estuvo desaparecida por tres días.

La denuncia por su ausencia se presentó el sábado a las 22, cuando los familiares, alarmados por la falta de comunicación, acudieron a la Policía local para pedir ayuda. Finalmente, su cuerpo fue hallado este martes por la mañana en un aljibe de la zona.

Los efectivos policiales que realizaban los rastrillajes en el arroyo interrumpieron las tareas y se retiraron del lugar. Los distintos grupos de uniformados que participaban del operativo ya fueron replegados tras el hallazgo del cuerpo.

RECONSTRUIR SUS ULTIMAS HORAS

A partir de este descubrimiento, la investigación ingresará en una nueva etapa orientada a determinar las causas del crimen y reconstruir las últimas horas de la víctima para establecer cómo y por qué fue asesinada.

En paralelo, continúa detenido un hombre de 55 años, arrestado luego de resistirse a entregar su teléfono celular durante un allanamiento realizado en una vivienda cercana a la comisaría local. De acuerdo con fuentes del caso, la familia del sospechoso conocía a Daiana, aunque no existía entre ellos un vínculo de amistad cercano.

Sobre el filo de su desaparición, hubo actividad en su cuenta de Instagram y la Justicia investiga todas las hipótesis posibles.

“Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva”, escribió la joven de 22 años, junto a una foto de ella, en una publicación que se habría realizado el mismo viernes de la desaparición.

A pocas horas de radicarse la denuncia, la Fiscalía dispuso un amplio operativo de búsqueda. Cerca de las 4 de la mañana del domingo, efectivos policiales encontraron el automóvil de la joven abandonado en un camino vecinal a 2,5 kilómetros de Gobernador Mansilla.

El vehículo fue secuestrado y trasladado a Paraná, donde personal de Criminalística realiza pericias técnicas para obtener rastros o huellas que permitan avanzar en la investigación.

Las declaraciones de varios vecinos permitieron abrir diferentes líneas de investigación. Una de ellas llevó a centrar las sospechas sobre un hombre conocido como “Pino”, de 55 años, quien fue detenido el lunes tras un allanamiento.

Según informó el jefe de Policía del departamento Tala, Pedro Silva, las pericias iniciales confirmaron que Magalí mantuvo comunicación con el sospechoso antes de desaparecer. “No es familiar ni persona cercana a la joven. Estamos trabajando con el fiscal para determinar si existe algún vínculo”, precisó el funcionario.

Bajo la orden de la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera y la fiscal Emilce Reynoso, la Policía allanó un galpón alquilado por “Pino” en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, dentro del mismo pueblo.

Durante el procedimiento, el hombre intentó resistirse con un arma de fuego antes de ser reducido por los agentes. En el lugar, se secuestraron teléfonos celulares, armas y otros elementos de interés para la causa.

El detenido permanece alojado en una dependencia policial y será indagado en las próximas horas, mientras las autoridades intentan determinar la relación que mantenía con la joven desaparecida.