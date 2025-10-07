Fue en jurisdicción de la Comisaría Quinta. Los sospechosos habían forzado la puerta de una casa y fueron retenidos por la propietaria y un vecino hasta la llegada de la Policía.

Vecinos detuvieron a tres hombres que robaban en una vivienda

Este martes, alrededor de las 19:45, personal de la Comisaría Seccional Quinta intervino en un intento de robo ocurrido en una vivienda de la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Según el informe policial, una mujer regresó a su domicilio y advirtió que tres hombres se encontraban sustrayendo distintos elementos del interior, luego de haber dañado la puerta principal del inmueble.

La damnificada, junto a un vecino, dio aviso a la Policía y logró retener a uno de los sospechosos, identificado como P.G.A. (40 años), a pocos metros del lugar, sobre la cancha 30 de Octubre. Por su parte, el vecino logró interceptar a un segundo individuo, L.A.B. (25 años), en una zona descampada cercana.

Tras un rastrillaje por el sector, los efectivos lograron aprehender al tercer sospechoso, D.F.I. (24 años), quien se había ocultado en inmediaciones de una antena.

Los tres detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición del Ministerio Público Fiscal.