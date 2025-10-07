El hombre con sed tenía una orden de detención vigente desde el 1 de octubre, emitida por el juez penal Miguel Caviglia.

Bebía en la calle, le pidieron documentos y fue su perdición

Un hombre fue detenido este martes por la tarde en el centro de Comodoro Rivadavia luego de ser identificado por personal de la Comisaría Seccional Primera mientras ingería bebidas alcohólicas en la vía pública.

Según informó la Policía del Chubut, el hecho ocurrió alrededor de las 15 horas, cuando los efectivos realizaban tareas de prevención en la zona y procedieron a identificar al sujeto. Al verificar sus datos en el sistema, constataron que tenía un pedido de captura y detención vigente, dispuesta el 1 de octubre por el juez penal de turno, Miguel Caviglia.

Ante la situación, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.