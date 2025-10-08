Sergio tenía 45 años y falleció tras descompensarse mientras se disponía a usar una cinta para correr. Testigos relataron que se le practicaron maniobras de RCP, aunque la ambulancia habría demorado en llegar al lugar.

Conmoción por la muerte de un hombre en la cinta de un gimnasio

Quienes asisten a un gimnasio céntrico de Comodoro se vieron conmocionados este martes por lo que ocurrió con Sergio, un hombre de aproximadamente 45 años, quien sufrió una muerte súbita mientras se aprestaba a utilizar una cinta para correr.

El episodio ocurrió en medio de la actividad cotidiana del lugar, cuando el hombre se desplomó repentinamente cerca del sector de cintas, generando la alarma de quienes se encontraban presentes.

En las primeras versiones trascendidas, algunos testigos señalaron que nadie habría realizado maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) por falta de conocimientos, y que la ambulancia tardó cerca de 30 minutos en arribar al lugar. Sin embargo, otros testimonios posteriormente desmintieron esa versión.

Una joven que presenció el hecho publicó su relato en redes sociales y aseguró que los presentes sí le practicaron RCP a Sergio hasta la llegada del personal médico. “Hicimos todo lo posible, más de 20 minutos pasaron hasta que llegó la ambulancia”, expresó.

Asimismo, la testigo aclaró que el hombre padecía enfermedades preexistentes y calificó el episodio como “un suceso espantoso para todos los que estuvimos ahí”.

El hecho reabrió el debate sobre la importancia de contar con desfibriladores automáticos y personal capacitado en primeros auxilios en espacios públicos y gimnasios.