Adolescente de 14 años fue asesinada durante una fiesta clandestina

Una adolescente de 14 años, identificada como Melody, fue asesinada en la madrugada del domingo tras recibir un disparo en la cabeza durante una fiesta clandestina realizada en la Villa La Iapi, en la localidad bonaerense de Bernal Oeste, partido de Quilmes.

El hecho ocurrió en una vivienda donde, según publicaciones en redes sociales, se organizaban habitualmente fiestas sin autorización, con cobro de entradas y venta de bebidas. En esta oportunidad, la celebración terminó en una pelea entre varios adolescentes que derivó en una balacera. En medio del caos, Melody fue alcanzada por un proyectil y murió casi en el acto.

Testigos relataron que la situación se descontroló en cuestión de minutos, con corridas, gritos y escenas de desesperación. Vecinos del barrio señalaron que las fiestas en ese lugar son frecuentes y que no cuentan con ningún tipo de control o resguardo para las y los jóvenes que asisten.

La investigación está a cargo de la Comisaría Séptima de Quilmes y de la UFI de turno, que trabaja para identificar al responsable del disparo. Varios adolescentes fueron demorados y se analizan cámaras de seguridad y publicaciones en redes sociales para reconstruir lo sucedido.

La familia de Melody inició una colecta solidaria a través de redes sociales para poder cubrir los gastos del sepelio, mientras la comunidad exige justicia y más medidas de prevención.

El caso reabre el debate sobre la vulnerabilidad de niñas y adolescentes en contextos de desprotección, donde la falta de control estatal y la violencia machista se cruzan con la ausencia de espacios seguros de contención y recreación.

Desde organizaciones feministas de Quilmes se pidió que el crimen sea investigado con perspectiva de género, advirtiendo que las adolescentes de sectores populares son las más expuestas a situaciones de riesgo, desamparo y violencia en entornos donde el Estado no llega.

“Melody no debería haber muerto. Tenía 14 años y estaba en un espacio que nunca fue seguro. Necesitamos políticas que cuiden a nuestras pibas, no que las abandonen”, expresó una militante del colectivo local “Ni Una Menos Quilmes”.

La investigación continúa mientras la familia y los vecinos reclaman justicia y mayor presencia estatal para prevenir que tragedias como esta vuelvan a repetirse.