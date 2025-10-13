Adolescente mató a la expareja de su madre al defenderla de un ataque

El joven fue detenido acusado de asesinar de una puñalada al agresor, quien tenía una restricción perimetral y antecedentes por violencia familiar. El hecho ocurrió en una vivienda de la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

Un adolescente de 16 años fue detenido acusado de haber asesinado de una cuchillada al novio de su madre, mientras intentaba defenderla de un ataque. El hecho ocurrió la noche del domingo en una vivienda ubicada en la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

El episodio se conoció cuando la Policía fue alertada por la presencia de un hombre ensangrentado en la vía pública. Al llegar, los efectivos hallaron a Fabián Héctor Celestino Farías, de 42 años, tendido en la calle con una herida de arma blanca en el pecho. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató poco después su fallecimiento.

Momentos más tarde, una mujer de 35 años se presentó de forma espontánea en la comisaría junto a su hijo de 16, quien admitió haber intervenido en defensa de su madre durante una agresión de Farías. Según su relato, el hombre irrumpió en la vivienda portando un cuchillo con intenciones de atacarla. En medio del forcejeo, el adolescente tomó otra arma blanca y lo hirió en el pecho, provocándole la muerte.

En el lugar del hecho se secuestraron un cuchillo tipo Tramontina y una cuchilla, ambos con restos hemáticos. La Fiscalía del Menor N° 1, a cargo de Sabrina Cladera, ordenó la detención del adolescente, mientras que las actuaciones estuvieron a cargo de la Comisaría Sexta y del Gabinete de Homicidios de la DDI de la jurisdicción.

Fuentes judiciales confirmaron que la causa fue caratulada como homicidio y detallaron que Farías tenía antecedentes por delitos violentos, incluyendo tentativa de homicidio y violencia familiar, además de múltiples ingresos al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).