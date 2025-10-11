Fueron 3 hermanos los que mataron a Cardozo; dos siguen prófugos

Branco Durán quedó detenido con prisión preventiva por seis meses. Todo indica que el crimen ocurrió por una confusión por la venta de un parlante defectuoso.

Durante la mañana de este sábado se realizó la audiencia de apertura de investigación por el homicidio de Ariel Nicolás Cardozo (25) y la tentativa de homicidio de otro joven, hecho que tiene como imputado a Branco Durán y que ocurrió el pasado domingo 5 de octubre, a la madrugada, en una estación de servicio céntrica.

La audiencia fue presidida por el juez penal Alejandro Soñis. En representación del Ministerio Público Fiscal participaron el fiscal jefe Cristian Olazábal y la funcionaria de fiscalía Leila Ritta, mientras que la defensa de Durán fue ejercida por el abogado particular Guillermo Iglesias.

Según relató la fiscalía, el hecho ocurrió a la 1:40, cuando Durán y sus dos hermanos llegaron a la estación de servicio Rodrigo (Yrigoyen y Ducós) a bordo de un Fiat Punto rojo, con los vidrios polarizados. Allí se encontraban Cardozo y un amigo realizando venta ambulante.

Los hermanos habrían acordado previamente atacar a los jóvenes. Uno de ellos se acercó con la excusa de comprar medias y repasadores y los invitó a acercarse al vehículo. En ese momento, Branco Durán y otro de sus hermanos descendieron del auto y les dijeron: “A ustedes los estábamos buscando”, para luego abrir fuego.

EL MOTIVO DEL ATAQUE

De acuerdo a la acusación, Durán disparó en cuatro oportunidades contra el amigo de Cardozo, provocándole heridas en el cuello y el tórax, mientras que su hermano efectuó disparos que impactaron en la cabeza de la víctima, causándole la muerte por traumatismo encefalocraneano. Los atacantes huyeron del lugar y los jóvenes fueron asistidos, aunque Cardozo falleció poco después.

La fiscalía imputó a Durán por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, un hecho consumado y otro en grado de tentativa, en concurso real.

Entre las pruebas reunidas se cuentan testimonios y registros fílmicos que muestran el recorrido de los hermanos Durán antes y después del ataque. En una de las grabaciones incluso se escucha que planeaban fugarse. Solo Branco Durán fue detenido, mientras que sus dos hermanos continúan prófugos.

El Fiat Punto fue secuestrado durante los allanamientos realizados el jueves, en los que también se detuvo a Durán, quien se encontraba oculto en una vivienda del barrio San Cayetano e intentó escapar al ser descubierto.

UNA CONFUSION

La investigación preliminar indica que el conflicto habría comenzado horas antes, en la zona costanera, cerca del CIP, cuando un grupo de “trapitos” intentó vender un parlante defectuoso a los vendedores ambulantes. Las cámaras de seguridad muestran luego el recorrido del Fiat Punto, que buscó a las víctimas hasta hallarlas en la estación de servicio.

Ante el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, la fiscalía solicitó la prisión preventiva por seis meses, argumentando que Durán permaneció oculto tras el hecho, cuenta con recursos económicos y familiares, y podría influir en los testigos.

Por su parte, la defensa cuestionó la calificación legal y la figura de autoría colectiva, proponiendo medidas alternativas como presentaciones periódicas ante la Oficina Judicial y prohibición de salida de la ciudad, además de negar riesgos procesales.

Finalmente, el juez Soñis resolvió declarar legal la detención, formalizar la apertura de investigación y dictar la prisión preventiva de seis meses, plazo que también regirá para el desarrollo de la investigación, ante la gravedad del hecho y la existencia de peligros procesales.