El padre de Ariel reveló detalles claves sobre el crimen

A tres días del homicidio Andrés Nicolás —padre de la víctima— aseguró que su hijo había tenido conflictos previos con “trapitos” que operaban en la zona.

Nuevos detalles salieron a la luz en torno al homicidio de Ariel Nicolás, el joven de 25 años asesinado en la madrugada del domingo en la estación de servicio de Ducós e Yrigoyen. Su padre, Andrés, brindó un duro testimonio en el que reveló que la víctima había tenido conflictos previos con personas que controlaban la zona donde ocurrió el ataque.

Ariel, oriundo de General Villegas, Buenos Aires, había llegado a la ciudad el jueves pasado para continuar con su trabajo como vendedor ambulante. Según contó Andrés, su hijo le había mencionado que “trapitos” no querían permitirle a él ni a sus amigos trabajar en el lugar.

“Todo el mundo los conoce y saben la clase de persona que son. Ellos no querían que mi hijo y sus amigos trabajen ahí”, afirmó en diálogo con El Comodorense Radio.

El padre también describió cómo se produjo el ataque: “Los muchachos lo llaman para comprarle. Dijeron que tenían la plata en el auto. Cuando se acercan, bajan dos y le empiezan a disparar. Ahí le disparan en la cabeza a mi hijo y a su amigo. El tercero tuvo un Dios aparte”.

Además, señaló que existieron errores en la información inicial sobre la cantidad de personas presentes: “En todos lados dicen que eran dos personas, pero eran tres, no dos. Eran tres personas los que estaban en la estación de servicio; estaban mi hijo y dos amigos más que estaban vendiendo”.

Uno de los sobrevivientes logró escapar, aunque no pudo identificar a los agresores porque —según explicó Andrés— “salieron corriendo”. Por otra parte, el padre denunció falta de respuestas por parte de la fiscalía y reclamó mayor celeridad en la investigación: “Nos dan muchos peros. Hay cámaras por todos lados y supuestamente no pueden encontrar la patente de un coche”.

También cuestionó la forma en que fue tratado tras el crimen, al señalar que la única comunicación inicial de las autoridades fue para consultarle si quería donar los órganos de su hijo, sin permitirle siquiera reconocer el cuerpo.

La causa continúa en investigación, mientras la familia exige justicia y el esclarecimiento del décimo crimen del año en Comodoro.