Asesinó a su padre a martillazos y terminó detenido

El crimen ocurrió en una vivienda del noroeste del conurbano bonaerense. La víctima, de 65 años, murió tras ser brutalmente atacada por su hijo durante una discusión familiar. El agresor, de 37 años, fue arrestado poco después y derivado a un hospital psiquiátrico.

Un hombre de 65 años fue asesinado a martillazos por su propio hijo durante una violenta discusión familiar ocurrida este miércoles en una vivienda ubicada en la zona noroeste del Gran Buenos Aires. El agresor, de 37 años, huyó del lugar tras el ataque, pero fue detenido poco después por efectivos policiales.

La víctima fue identificada oficialmente como Rodolfo Alcides Sosa. Según informaron fuentes judiciales, el hecho se produjo en una casa situada sobre la calle Senillosa al 3100, casi en la intersección con Nueve de Julio, donde padre e hijo comenzaron una fuerte disputa. En medio del conflicto, el atacante tomó un martillo y golpeó en reiteradas ocasiones a su progenitor en la cabeza.

Sosa fue trasladado de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete, pero falleció poco después a causa de las graves lesiones.

Efectivos de la Comisaría 2ª del distrito realizaron un operativo en el vecindario y lograron detener al sospechoso en las inmediaciones del domicilio. En el lugar del crimen, los peritos de la Policía Científica secuestraron un martillo que habría sido utilizado en el ataque.

Por disposición del Juzgado de Familia, el detenido fue trasladado al Hospital Psiquiátrico Doctor Ramón Carrillo para determinar si padece alguna alteración mental.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N.º 19, que caratuló el caso de manera preventiva como “Parricidio”.