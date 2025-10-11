Super chino: le pegaron a un menor creyendo que robaba

Fue en el local de Roca y Kennedy. Testigos aseguran que el niño de 10 años fue tomado de los pelos por una mujer que también le aplicó varias cachetadas. Un hombre habría exhibido una katana.

Un grave hecho de violencia se registró este jueves al mediodía en un supermercado de Comodoro Rivadavia, donde una mujer denunció que su hijo de 10 años fue golpeado y amenazado por varios empleados del lugar. El episodio ocurrió en un comercio ubicado en la esquina de las avenidas Roca y Kennedy, en la zona sur de la ciudad.

Según el testimonio de la madre a Radio 3, el niño se encontraba junto a un amigo observando productos cuando un trabajador del local lo tomó del brazo y comenzó a sacudirlo. “Luego llegó una mujer que lo agarró de los pelos y le pegó entre cinco y seis cachetadas”, relató.

La víctima fue contenida por una conocida de la familia que se encontraba en el supermercado y llamó de inmediato a la policía. “Mi hijo estaba en shock, con la cara marcada y muy asustado. El otro nene también quedó muy mal, dice que no quiere salir de casa”, expresó la madre, quien radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

Testigos del hecho habrían grabado parte del ataque, en el que —según la denunciante— uno de los hombres incluso exhibió una katana. “Yo tengo entendido que eso está prohibido usar. No puedo creer que hayan reaccionado así con un chico”, afirmó la mujer.

La policía informó que ya solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades del personal involucrado.

“Ellos tendrían que haber llamado a la policía si sospechaban algo, no golpear a un nene. Mi hijo es un chico de bien”, concluyó la madre, visiblemente afectada por la situación.