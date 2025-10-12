La víctima, de 39 años, fue asesinada en medio de una pelea callejera ocurrida en el oeste del conurbano bonaerense. El agresor, un efectivo que se desempeña en una comisaría de Caballito, huyó tras el crimen.

Un policía mató a balazos al ex de su pareja y está prófugo

Un hombre de 39 años fue asesinado a balazos por un oficial de la Policía de la Ciudad durante una pelea callejera registrada este sábado en el oeste del conurbano bonaerense. El atacante, que sería el ex novio de la actual pareja de la víctima, escapó del lugar y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

La víctima fue identificada como Diego Matías Castro Agüero. Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió en la intersección de Fardman y Cobo, donde se desató una violenta discusión entre ambos hombres. En medio de la confrontación, el oficial —de 36 años— sacó su arma reglamentaria y disparó contra Castro Agüero, provocándole múltiples heridas. Luego se dio a la fuga.

Efectivos del Comando Patrulla llegaron al lugar tras un llamado al 911 y encontraron el cuerpo sin vida de la víctima. En el lugar también estaba su pareja, una joven de 22 años, quien relató a la policía lo sucedido.

Peritos de la Policía Científica determinaron que Castro Agüero presentaba varios impactos de arma de fuego. La investigación quedó a cargo de personal de la seccional 2ª Sur, la DDI local y el área de Inteligencia Criminal, que realizan distintos operativos para dar con el sospechoso. Se confirmó que el prófugo presta servicio en la Comisaría Vecinal 6-A del barrio porteño de Caballito.

La causa penal está en manos de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de la jurisdicción, que investiga el caso bajo la hipótesis de un posible crimen con motivaciones pasionales.