"El gitano llamó a toda su gente y lo golpearon"

Luis, suegro del hombre que fue agredido el sábado en el centro de Comodoro, aseguró que su yerno fue víctima de una estafa y golpeado por reclamar la devolución del dinero y del auto que había entregado en parte de pago.

El violento episodio ocurrido el sábado pasado al mediodía en pleno centro de Comodoro sumó en las últimas horas el testimonio de Luis, suegro del hombre agredido. El mismo relató que su yerno fue víctima de una estafa durante una transacción de vehículos con un grupo de gitanos y que, al reclamarles la devolución del dinero y del auto entregado, fue brutalmente atacado.

“Mi yerno compró una camioneta a unos gitanos y después se enteró de que tenía pedido de secuestro. Vino a hablar bien, a pedir que le devuelvan la plata —unos siete millones de pesos— y el Toyota Corolla que había dado, pero el gitano se enfureció y llamó a toda su gente”, contó Luis en diálogo con Canal 9.

Según su testimonio, la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una golpiza colectiva: “Lo agarraron entre todos, lo golpearon, le sacaron los documentos, la llave y la tarjeta. Incluso lo atropellaron con una camioneta negra”.

El sábado, la Policía había informado sobre la detención de un hombre identificado como T.E.D. por “robo en grado de tentativa, estafa y lesiones leves” tras agredir al denunciante en una operación de compra-venta de una Toyota Hilux.

En aquel momento, los agentes constataron que el detenido tenía en su poder la billetera de la víctima.

El conflicto se originó cuando el comprador descubrió que la camioneta que le habían vendido estaba prendada y no podía transferirse. El hecho derivó además en la intervención del Servicio de Protección de Derechos, ya que dentro de uno de los vehículos se encontraban dos menores de edad.

Luis aseguró que su familia ya realizó la denuncia por la agresión y espera que la Justicia avance en la investigación. “Fue todo en pleno centro, a la vista de todos. Mi yerno solo quería recuperar lo que era suyo”, resaltó.