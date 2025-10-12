El menor, jugador del club Manchester Junior de Trelew, fue embestido en pleno certamen infantil. Pese a los intentos por asistirlo, falleció camino al hospital de Las Plumas. Realizan una colecta para trasladar el cuerpo a su ciudad natal.

Un niño de 11 años murió atropellado durante un torneo de fútbol

Una tragedia conmocionó este domingo al fútbol infantil de Chubut. Un niño de 11 años murió tras ser atropellado mientras participaba de un torneo en la localidad de Paso de Indios.

El menor, integrante del equipo Manchester Junior, del barrio Moreira de Trelew, fue embestido en circunstancias que aún se investigan. Según informaron fuentes policiales a Jornada, una pareja fue la primera en asistirlo hasta la llegada de la ambulancia.

A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el niño falleció camino al Hospital de Las Plumas. Su madre viaja hacia esa localidad, mientras los allegados organizan una colecta para trasladar el cuerpo a Trelew.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del CBU 0000003100166612421214 o el alias Benitez2025.mp.