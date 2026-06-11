México inauguró la Copa del Mundo con un triunfo

Derrotó en el estadio Azteca 2-0 a Sudáfrica por el partido que puso en marcha el Mundial. Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los goles de quien es una de los anfitrionas del certamen. Hubo tres expulsados.

La selección mexicana, una de las anfitrionas del Mundial de fútbol 2026 -las otras son Estados Unidos y Canadá-, debutó con un claro triunfo ante Sudáfrica por 2-0, en el marco del Grupo A.

El partido, que se jugó en el imponente estadio Azteca de Ciudad de México, tuvo el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, quien expulsó a tres jugadores.

En ese contexto, en el conjunto sudafricano vieron la roja Sphephelo Sithole y Themba Zwane. Mientras que en el elenco mexicano, el que se tuvo que ir fue el defensor César Montes y en tiempo de descuento.

México comenzó el partido con una presión alta que muy pronto le dio resultados. A los 9 minutos, una recuperación cerca del área sudafricana derivó en el gol de Julián Quiñones, con un remate que se metió entre las piernas del arquero Williams.

Las cosas se complicarían aún más en el segundo tiempo para Sudáfrica. A los 49’, Sphephelo Sithole no dejó escapar a Brian Gutiérrez, que se iba solo al arco. Se trató del primer expulsado del torneo.

A los 67 minutos, Raúl Jiménez estiró la ventaja con un cabezazo luego de recibir un centro perfecto desde la izquierda de Alvarado.

Con la ventaja, México movió el balón con algo menos de agresividad y dejó correr los minutos. La expulsión de Zwane sobre el final no cambió demasiado las cosas para dos equipos que ya habían hecho demasiado desgaste.

En la próxima fecha, México se medirá ante Corea del Sur, el jueves 18, mientras que Sudáfrica buscará reponerse con República Checa en la misma jornada.

Por este mismo grupo, desde las 11 se medirán coreanos y checos para completar la primera fecha. El partido se jugará en el estadio Guadalajara.