Scaloni busca reemplazante para Tagliafico de cara al debut ante Argelia

La Selección Argentina sufrió una baja sensible a pocos días de su estreno en el Mundial 2026.

Nicolás Tagliafico quedó descartado para el partido ante Argelia tras confirmarse un desgarro de grado 1 en el sóleo de la pierna izquierda, lo que obligará a Lionel Scaloni a modificar la defensa titular.

El lateral del Olympique de Lyon arrastraba molestias físicas desde los últimos entrenamientos y el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar que la lesión se agrave y comprometa su participación en el resto del torneo.

La ausencia de Tagliafico representa un desafío para Scaloni, ya que se trata de uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del plantel y una pieza habitual en el esquema del seleccionado argentino.

Entre las alternativas que maneja el entrenador aparece Facundo Medina, una opción que ya ha utilizado en ese sector y que además le ofrece la posibilidad de desempeñarse como defensor central.

Otra variante es Lisandro Martínez, quien también ha jugado como lateral izquierdo en diferentes etapas de su carrera. Sin embargo, su inclusión en esa posición obligaría a reconfigurar el resto de la última línea.

Más ofensiva resulta la alternativa de Valentín "Colo" Barco, lateral natural por izquierda que viene de destacarse en los amistosos previos y que podría aportar profundidad y desequilibrio por el sector.

Además, Nicolás González continúa siendo evaluado por el cuerpo técnico. Si logra recuperarse plenamente de sus molestias físicas, podría transformarse en una opción para reforzar el carril izquierdo con características más ofensivas.

Con varios jugadores entre algodones, Scaloni deberá definir en los próximos entrenamientos cuál será la mejor variante para afrontar el debut mundialista. Argentina enfrentará a Argelia el próximo martes con el objetivo de comenzar con una victoria la defensa del título conseguido en Qatar 2022.