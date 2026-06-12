Corea del Sur dio la sorpresa ante República Checa

El conjunto asiático remontó el marcador y derrotó por 2-1 al elenco europeo en el partido que cerró la primera fecha del Grupo A de la Copa del Mundo.

Corea del Sur sorprendió a todos y, finalmente, venció 2-1 a República Checa después de un arranque complicado para el conjunto asiático en el partido que completó la primera fecha del Grupo “A” del Mundial 2026. Sobre el final del partido logró dar vuelta el encuentro con un veradero golazo de Hwang In-Beom y otro de Oh - Hyeum. De esta manera, dio vuelta un partido complicado.

El encuentro, que se jugó en el estadio Akron en Guadalajara, México, tuvo el arbitraje del egipcio Amin Mohamed Omar.

El capitán coreano Son Heung-min desperdició varias ocasiones claras antes de que su homólogo checo, Ladislav Krejci, rompiera el empate en el minuto 59 al cabecear a la red tras un saque de banda largo.

Pero la ventaja duró poco, ya que Hwang In-beom mantuvo la calma para picar el balón por encima del arquero y marcar el empate ocho minutos después.

Tomas Soucek creyó haber adelantado de nuevo a los checos con un cabezazo tras un tiro libre en el minuto 77, pero el gol fue anulado por fuera de juego, y menos de tres minutos después los coreanos se pusieron por delante cuando Hwang pasó de goleador a asistente, retrasando el balón para que Oh rematara a la red desde corta distancia.

Los coanfitriones México lideran el grupo tras su victoria por 2-0 sobre Sudáfrica y se enfrentarán a los surcoreanos en Guadalajara el próximo jueves, mientras que los checos jugarán contra Sudáfrica en Atlanta.