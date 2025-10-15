Un nuevo episodio de violencia entre integrantes de las bandas Vera y Nieves se produjo este miércoles por la mañana, horas antes de la audiencia de control de detención de los implicados en el tiroteo frente a la Oficina Judicial.

Un joven fue atacado antes de la audiencia de control de los detenidos por el tiroteo

La tensión entre las bandas Vera y Nieves volvió a manifestarse este miércoles por la mañana, en un nuevo episodio de agresión previo a la audiencia de control de detención de los implicados en la balacera ocurrida frente a la Oficina Judicial.

Fuentes policiales indicaron que la confrontación se produjo en la vía pública, con varios integrantes de ambos grupos involucrados en agresiones físicas y amenazas. Por el momento no se reportaron víctimas graves, aunque se realizaron identificaciones y controles en la zona.

El comisario Tomás Vázquez, jefe de la Comisaría Tercera, confirmó que el personal policial intervino rápidamente para separar a los involucrados y evitar que la situación escalara. “Estas personas actúan con total impunidad y estamos atentos para prevenir que se produzcan hechos mayores. La violencia entre estas bandas no es nueva, pero hoy ocurrió frente a la audiencia de los detenidos, lo que demuestra la gravedad de la situación”, declaró.

El enfrentamiento se produce en el marco de la causa por el tiroteo en la Oficina Judicial, donde se investigan delitos de alto poder de fuego. Las autoridades destacaron que se reforzaron las medidas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la audiencia y evitar nuevos incidentes. En este contexto –además-, se produjo el incendio intencional del vehículo en el que se movilizaban los agresores el martes del atentado, el cual se hallaba secuestrado en jurisdicción de la Seccional Primera.

Desde la policía señalaron que la investigación continúa y que se recaban pruebas, testimonios y cámaras de seguridad para individualizar a los agresores. “Nuestra prioridad es proteger la integridad de los vecinos y del personal judicial, y controlar que estas disputas no se repitan”, concluyó Vázquez.