Los 9 detenidos fueron imputados por tentativa de homicidio

La Justicia decidió que todos permanezcan detenidos por dos meses. Se trata de los involucrados en el atentado en las puertas de la Oficina Judicial.

En horas de la tarde de este miércoles se realizó en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia la audiencia de control de detención y apertura de investigación contra nueve personas imputadas por un violento hecho ocurrido la mañana del martes 14 de octubre.

Los coimputados fueron identificados como José Luis Alancay, Facundo Daniel Reyna, Miguel Ángel Arca, Luciano David Soto, Luis Esteban González, Enrique Leonardo Casas, Brenda Cristina Rúa, Fernando Miguel Cerezo y Juan Ezequiel Hernández.

Durante la audiencia, la fiscal general Andrea Rubio, acompañada por el fiscal jefe Cristian Olazábal, solicitó que se declare legal la detención de los nueve acusados, se formalice la investigación y se dicte la prisión preventiva. La calificación legal provisoria del hecho es “tentativa de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con daño”, en carácter de coautores.

CRONOLOGIA DEL TERROR

Según la investigación, a las 7:42 horas del martes los imputados habrían llegado a la esquina de Portugal y Samper López a bordo de una camioneta tipo furgón, conducida por Casas, cuya acompañante delantera era Rúa, y detrás estaba Hernández. Se estacionan sobre Samper López, encontrándose en el interior de la misma los 9 imputados, quienes llevaban consigo 3 armas de fuego, una calibre 22 largo; una pistola Bersa y una marca Tauro, calibre 9mm, cargadas y en inmediatas condiciones de uso.

Según la teoría fiscal, previamente habían acordado darle muerte a los familiares de la familia Nieves, en virtud de que en dicho horario se desarrollaría la audiencia preliminar por el homicidio de Matías Nieves.

Así Vera, Rúa y Hernández descienden del vehículo y se dirigen al boulevard para provocar a los familiares de Nieves y una vez que llegaron frente al utilitario Arca se bajó y gatilló dos veces, sin llegar a disparar.

Reyna también disparó y ambos corrieron hasta la esquina disparando varias veces, para luego huir todos. Uno de los disparos impactó en un automóvil estacionado fuera del juzgado.

Los imputados fueron detenidos sobre calle Mitre, esquina Grecia.

“Existen elementos de convicción suficientes para tener a los 9 imputados como probables coautores del hecho, por lo cual solicito se declare legal su detención ya que la misma fue realizada en cuasi-flagrancia”, sostuvo la fiscal.

Por este motivo, pidieron la prisión preventiva de todos los imputados, en base a la gravedad del hecho y a la existencia de los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Los defensores se opusieron a la apertura de la investigación y solicitaron la nulidad de la requisa, esperando la libertad de todos los imputados o subsidiariamente su libertad con presentaciones periódicas ante la Oficina Judicial.

Finalmente, la jueza Raquel Tassello resolvió hacer lugar a los pedidos de la fiscalía, declarando legal la detención de los 9 imputados, formalizando el hecho en su contra, dándolos por informados del mismo y por asegurada su defensa técnica.

La magistrada consideró la existencia de los dos peligros procesales, de fuga y entorpecimiento y por la gravedad del hecho, dictando la prisión preventiva de los 9 imputados por dos meses.

La defensa de Arca, Reyna y Soto la ejerció María Cristina Sadino; la de Cerezo y González Juan Bill; la de Casas, Luciana Risso; la de Alancay, María de los Ángeles Garro; y la de Rúa y Hernández por Vanesa Vera, todos defensores públicos.