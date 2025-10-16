Detuvieron a dos jóvenes armados en el barrio Moure

La Policía arrestó a dos hombres que intentaron deshacerse de una pistola y municiones al ser interceptados en Lecumberri y Miguel Amado.

Este miércoles por la tarde, alrededor de las 17:45, personal de la Seccional Quinta detuvo a dos hombres en el barrio Moure, luego de ser alertados por un testigo que había observado a uno de ellos con un arma de fuego.

Según el informe policial, el aviso fue recibido en la esquina de las calles Lecumberri y Miguel Amado. De inmediato, los agentes realizaron un rastrillaje por la zona y localizaron a dos individuos cuyas características coincidían con las aportadas por el testigo.

Al advertir la presencia del móvil policial, uno de los sospechosos, identificado como F.L.E. (34 años), arrojó una bolsa de nylon negra que contenía varios cartuchos calibre 9 mm, mientras que el otro, A.T. (21 años), se deshizo de una pistola Bersa 9 mm color negra.

Ambos fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial ubicada en Lisandro de la Torre y Patricios, quedando a disposición de la Justicia.