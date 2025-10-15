El Patagonico
Perdió la billetera con 80 mil y la encontraron, pero la Policía se la devolvió sin plata

Un hombre halló la billetera con todo el dinero, le sacó una foto como prueba y la entregó a la comisaría de El Hoyo. El propietario ahora denuncia que “el dinero se perdió en la comisaría”.

Roy Gallardo, residente de Lago Puelo, denunció que el viernes por la noche perdió su billetera con documentación y $ 80 mil en efectivo, alguien la encontró, la entregó a la comisaría de El Hoyo y cuando la fue a retirar el dinero ya no estaba.

Según relató el damnificado a Jornada, la persona que encontró la billetera le sacó una foto con todo el dinero antes de entregarla a la Policía en la comisaría de El Hoyo.

“No tocó un centavo, la entregó como la perdí, con toda la plata”, dijo Roy. Pero cuando fue a retirar la billetera, se encontró con que faltaba el dinero.

“Toda la plata se perdió dentro de la comisaría", aseguró. "Tengo dos fotos, una cuando la entregaron, con el dinero, y otra foto cuando fui a retirarla. Las dos fotos se tomaron dentro de la comisaría. Pasaron 4 días; entre turno y turno alguien lo sacó”.

Roy asegura que había en total 80 mil pesos. “Me la devolvieron con menos de cien pesos”.

