Un hombre halló la billetera con todo el dinero, le sacó una foto como prueba y la entregó a la comisaría de El Hoyo. El propietario ahora denuncia que “el dinero se perdió en la comisaría”.

Perdió la billetera con 80 mil y la encontraron, pero la Policía se la devolvió sin plata

Roy Gallardo, residente de Lago Puelo, denunció que el viernes por la noche perdió su billetera con documentación y $ 80 mil en efectivo, alguien la encontró, la entregó a la comisaría de El Hoyo y cuando la fue a retirar el dinero ya no estaba.

Según relató el damnificado a Jornada, la persona que encontró la billetera le sacó una foto con todo el dinero antes de entregarla a la Policía en la comisaría de El Hoyo.

“No tocó un centavo, la entregó como la perdí, con toda la plata”, dijo Roy. Pero cuando fue a retirar la billetera, se encontró con que faltaba el dinero.

“Toda la plata se perdió dentro de la comisaría", aseguró. "Tengo dos fotos, una cuando la entregaron, con el dinero, y otra foto cuando fui a retirarla. Las dos fotos se tomaron dentro de la comisaría. Pasaron 4 días; entre turno y turno alguien lo sacó”.

Roy asegura que había en total 80 mil pesos. “Me la devolvieron con menos de cien pesos”.